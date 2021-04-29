На Миколаївщині викрито місцевого жителя, який присвоїв повноваження голови Покровської сільської ради.
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
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Зазначається, що на Миколаївщині викрито діяльність незаконного органу місцевого самоврядування в рамках розслідування кримінального провадження за фактом самовільного присвоєння владних повноважень або звання службової особи (ч. 1 ст. 353 КК України).
За даними слідства, 27 вересня 2020 року житель села Покровка Вознесенського району самовільно оголосив себе новим Покровським сільським головою.
«Для цього він придбав печатку з написом «Покровська сільська рада» та направив листи до державних органів, зокрема Веселинівської селищної територіальної виборчої комісії, з повідомленням про припинення повноважень діючого Покровського сільського голови та оголосив себе новим сільським головою», - зазначається у повідомленні.
У ході санкціонованого судом обшуку за місцем проживання «сільського голови» печатку було вилучено.
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