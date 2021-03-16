До скандалу з українською 8-річною блогеркою-моделлю Міланою Маханець може бути причетний російський бізнес.
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Про зв’язки з Росією розповів у коментарі Сегодня уповноважений з прав дітей Микола Кулеба.
Політик вже звернувся до МВС й у кіберполіцію, щоб ті розібралися з заплутаною ситуацією.
«Один з акаунтів блогерів створений у Москві. Можливо, за цим стоїть серйозний бізнес, який заробляє гроші, використовуючи малолітніх дітей», – припустив Кулеба.
Він додав, що поки невідомо, чим закінчиться цей скандал, якщо правоохоронні органи на нього не відреагують.
Мілана Маханець і Паша Пай: подробиці скандалу довкола їхніх стосунків
- Соцмережі сколихнула новина про те, що популярні в Instagram і Likee діти-блогери нібито завели роман.
- 8-річна українка публікує фото і відео, на яких позує у відвертих «луках» і цілується з 13-річним блогером Пашею Паєм. А на День закоханих діти навіть орендували квартиру.
- Мати дівчинки підтримує інтернет-кар'єру своєї доньки, чим не на жарт розлютила мережу.
- Дитячий омбудсмен Микола Кулеба звернувся до правоохоронних органів через скандал довкола стосунків та відвертих постів восьмирічної моделі Мілани Маханець і 13-річного блогера Паші Пая.
- У Київській обласній поліції відкрили провадження за фактом "роману" дітей, маму дівчинки викликали на допит.
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