Кулеба вже звернувся до МВС й у кіберполіцію

До скандалу з українською 8-річною блогеркою-моделлю Міланою Маханець може бути причетний російський бізнес.

Читайте також"Пішов на*уй": Арестович неадекватно відреагував на прохання перейти на українську

Про зв’язки з Росією розповів у коментарі Сегодня уповноважений з прав дітей Микола Кулеба.

Політик вже звернувся до МВС й у кіберполіцію, щоб ті розібралися з заплутаною ситуацією.

«Один з акаунтів блогерів створений у Москві. Можливо, за цим стоїть серйозний бізнес, який заробляє гроші, використовуючи малолітніх дітей», – припустив Кулеба.

Він додав, що поки невідомо, чим закінчиться цей скандал, якщо правоохоронні органи на нього не відреагують.

Мілана Маханець і Паша Пай: подробиці скандалу довкола їхніх стосунків

Соцмережі сколихнула новина про те, що популярні в Instagram і Likee діти-блогери нібито завели роман.

8-річна українка публікує фото і відео, на яких позує у відвертих «луках» і цілується з 13-річним блогером Пашею Паєм. А на День закоханих діти навіть орендували квартиру.

Мати дівчинки підтримує інтернет-кар'єру своєї доньки, чим не на жарт розлютила мережу.

Дитячий омбудсмен Микола Кулеба звернувся до правоохоронних органів через скандал довкола стосунків та відвертих постів восьмирічної моделі Мілани Маханець і 13-річного блогера Паші Пая.

У Київській обласній поліції відкрили провадження за фактом "роману" дітей, маму дівчинки викликали на допит.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН