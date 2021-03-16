Чоловік у коментарі журналістам підтвердив, що є дідусем Мілани.

Дідусем 8-річної фігурантки інтернет-скандалу Мілани Маханець виявився головний консультант секретаріату Комітету Ради з питань аграрної та земельної політики Сергій Шумейко.

Про це пише Сегодня.

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На активному профілі дівчинки соціальної мережі «Вконтакте» вказано у графі родичів Сергія Шумейка. Він – 1962 року народження, є чинним чиновником парламенту.

Кревність підтвердив сам чоловік. На питання, як поставився до скандалу з фото своєї малолітньої внучки, він відповів: «Я не особливо цим цікавлюся, я не звертаю на це уваги. У неї є мама, є своя якась думка».

Мілана Маханець і Паша Пай: подробиці скандалу довкола їхніх стосунків

Соцмережі сколихнула новина про те, що популярні в Instagram і Likee діти-блогери нібито завели роман.

8-річна українка публікує фото і відео, на яких позує у відвертих «луках» і цілується з 13-річним блогером Пашею Паєм. А на День закоханих діти навіть орендували квартиру.

Мати дівчинки підтримує інтернет-кар'єру своєї доньки, чим не на жарт розлютила мережу.

Дитячий омбудсмен Микола Кулеба звернувся до правоохоронних органів через скандал довкола стосунків та відвертих постів восьмирічної моделі Мілани Маханець і 13-річного блогера Паші Пая.

У Київській обласній поліції відкрили провадження за фактом "роману" дітей, маму дівчинки викликали на допит.

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Автор: УНІАН