Міністерство культури та інформаційної політики невдовзі запропонує на розгляд уряду нові норми кількості відвідувачів у закладах культури.

У кінотеатрах і музеях послаблять протиепідемічні заходи.

Про це міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив у програмі "Сьогодні Ввечері" на телеканалі "Україна 24".

"Знаки пандемії будуть ще довго даватимуться взнаки. Але принаймні це серйозно може допомогти закладам культури. Насамперед, якщо ми говоримо про кінотеатри, то протиепідемічних заходів там дотримуються суворо, те саме можна казати про музеї та театри. Певне полегшення, збільшення значною мірою кількості відвідувачів жодним чином не зашкодить нашій боротьбі з коронавірусом з одного боку, а з іншого – це рука допомоги закладам культури. Зараз цей документ напрацьовується МОЗ. Думаю, що найближчим часом проект може бути винесений на засідання уряду", — сказав він.

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Ткаченко пояснив, які обмеження пропонується послабити.

"Ми запропонували певну процедуру – умовно кажучи, заповнюваність залів у театрах і кінотеатрах може збільшитися з 50% до двох третин. Там є певна формула. Поки вона знаходиться на опрацюванні в міністерстві", — сказав він.

26 травня стало відомо, що міністерство культури й інформаційної політики запропонувало уряду пом’якшити карантин для організації та проведення концертів влітку.

У рішенні зокрема передбачені такі умови:

дозволити перетин українського кордону іноземцям з документом, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від COVID-19 вакцинами, включеними ВООЗ до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях та зробити спрощені умови в'їзду для країн з пріоритетних туристичних ринків;

дозволити працювати різним типам засобів розміщення;

розширити можливості для проведення концертних, масових, культурних заходів за умови негативного тесту на COVID-19 або ж за наявності документу, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від COVID-19.

Коронавірус в Україні

В Україні вчора було виявлено 3 тис. 509 нових випадків COVID-19, від ускладнень хвороби померли 183 особи.

З початку пандемії на COVID-19 в Україні захворіли понад 2,1 млн осіб, померли – більш як 50 тис.

Наразі в Україні не залишилось регіонів, де запроваджено карантинні обмеження, передбачені для «червоної» чи «помаранчевої» зон.

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Автор: Леся Лещенко