У Мінкульті підкреслили, що вони виступають проти цензури у будь-якому її прояві.

Міністерство культури й інформаційної політики вимагатиме зупинити закупівлю книжки "Щоб у 16 не було запізно" для бібліотек за кошт платників податків.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби міністерства у Facebook.

У Мінкульті підкреслили, що вони виступають проти цензури у будь-якому її прояві, однак "є речі, які, попри вільне розповсюдження у крамницях, не мають фінансуватися за кошти платників податків".

"Книга Марини Ланге "Щоб у 16 не було запізно" - одна із таких речей. Тому що підтримує усталені гендерні стереотипи. Авторка узагальнює переконання про те, якими мають зростати дітлахи різних статей, закликає заохочувати хлопчиків та дівчат до певної поведінки, що "відповідає" уявленням про жіночність і мужність", – йдеться у повідомленні.

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"МКІП вважає, що забезпечення гендерної рівності в усіх сферах суспільного життя є невід’ємним елементом становлення України як держави, що дотримується демократичних принципів і поважає права людини та основоположні свободи", – заявило міністерство.

Про що книжка

"Щоб у 16 не було запізно" вже з’явилася в онлайн-книгарнях України, але після критики користувачів з полиць зникла. В анотації зазначається, що книжка покликана пояснити батькам поведінкові зміни дітей віком від 3 до 16 років.

Один з розділів звучить як: "Із чого зроблені хлопчики?", або: "Ігри у стосунки", "Солодкі 16" тощо.

Про авторку вказано, що вона – "практикуючий психолог, спеціаліст в області дитячої та підліткової психології, мудра порадниця для багатьох дітей та підлітків, Мама. Вона точно знає, як виховати психологічно здорову та щасливу людину".

Автор: Яна Ставська