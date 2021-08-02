Юлія Мендель зазначила, що на цій фотосесії "все значно краще, ніж у зарозумілих снобів, шиплячих крюкових, єсівців, що не бачать себе збоку, безликих ботів Раїс Раїс та патріотичних псевдопатріотів".

Колишня прес-секретар президента України Юлія Мендель похвалилася у мережі сексуальною фотосесією.

Відповідні фото вона виклала у своєму Instagram.

"Два роки політичного цькування. Розкажіть мені, що у нас в суспільстві все добре з гендерним питанням. Два роки "обсмоктування" кожної фотографії, нездорова увага до одягу, аксесуарів, моєї ваги і частин тіла. Два роки, коли все не так у моїй фігурі, стилі, зачісці, бровах, виразі обличчя, мейку, взутті… Два роки дискредитації і ненависті у соцмережах. Дикого невігластва, зневаги через зневіру, що "така, як я", працює так само багато і так само важливо, як і "дорослі дяді". Два роки, коли хтось знає краще, а я – максимум – годжуся на сексуальну об‘єктивацію. Два роки, що зробили мене сильнішою. І оцінити які по-справжньому можна тільки тепер", - розповіла Мендель про період роботи на посаді прес-секретаря президента.

Вона зазначила, що за місяць їй виповнюється 35, і вона "рада всьому, що встигла. І рада кожній зморшці і складці на своєму тілі. І кожному шпину, сказаному вслід".

"Після двох років політичного мочилова (а ви знали, що телеканал "Прямий" хоче в мене "неупереджене" інтерв`ю?:)) я можу викласти фотографії і впевнено сказати – на них все не просто "як треба", на них все значно краще, ніж у зарозумілих снобів, шиплячих крюкових, єсівців, що не бачать себе збоку, безликих ботів Раїс Раїс, патріотичних псевдопатріотів та сили-силенної інших нещасних, не здатних мислити і жити на повну", - зазначила Мендель.

Мендель - скандали, в які потрапляла прес-секретар Зеленського

Мендель призначили на посаду в червні 2019 року. Вона перемогла в конкурсі, в якому брали участь близько 4 тисяч осіб.

В кінці вересня 2019 року вона потрапила в скандал, відштовхнувши журналіста "Схем" Сергія Андрушко, коли той хотів поставити запитання президенту.

Згодом Мендель заявила, що на неї обрушилася хвиля цькування після цього інциденту. Сам президент заступився за неї.

У березні 2020 року Мендель опублікувала тизер до виходу журналу, на обкладинці якого повинен був з'явитися Зеленський. На фото Мендель в сукні стоїть біля президента, тримаючи руку біля його плеча. Багатьом таке фото здалося занадто неформальним.

У липні 2020 року Мендель відреагувала на чутки, які ходили інтернетом, про нібито її "вагітність" від президента. Вона закликала користувачів соцмереж ретельніше перевіряти "фейки" і джерела, які їх поширюють.

У квітні 2021 року Мендель заявила, що "українська" російська мова є частиною культурного розмаїття України.

Автор: Григорій Бондар