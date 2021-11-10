Андрій Шимановський зазначив, що новий правопис української мови виправляє помилки 100-річної давнини.

Блогер Андрій Шимановський збирає сотні тисяч переглядів в TikTok. Його секрет полягає в популяризації української мови.

Про це блогер розповів у коментарі "Новий час".

22-річний педагог з техніки мовлення підриває соцмережу завдяки коротким відео, в яких пояснює правила української мови. За ним вже стежать 226,4 тисячі користувачів соцмережі.

"Я собі дуже ускладнюю життя як блогеру, тому що переважно знімаю про правила української мови. Деякі відео знімаю про дикцію, голос, але переважно про українську мову. Останні найпопулярніші відео були про правопис. Я розбирав, чому так та для чого його відновили", - розповів Шимановський.

Читайте такожКремінь розповів, чому в Україні досі нікого не оштрафували за порушення закону про мовуВідео, в якому блогер розповідає, чому правильно "міт", а не "міф", набрав півмільйона переглядів.

"Вперше я отримав хвилю хейту після відео про новий правопис, тому що багато людей з ним не погоджуються. В основному вони не розуміють, для чого воно", - зазначив українська зірка TikTok.

При цьому Шимановський впевнений, що найкращим способом популяризувати українську мову є культура.

"По-моєму, саме культурна складова - дуже потужна рушійна сила, тому я теж записую віршики. Часто читаю вибіркову поезію, намагаюся її відкривати для ширших слухачів. І дуже часто отримую фідбек, що моє прочитання захопило до вивчення української мови", - підсумував блогер.

Як раніше повідомляв УНІАН, більшість українців вважають українську мову рідною для себе і підтримують зобов'язання обслуговування державною мовою.

Автор: Анастасія Горбачова