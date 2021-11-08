Ще більш ніж половина громадян України підтримують норму "мовного закону" про обслуговування українською мовою.

Більшість українців вважають українську мову рідною для себе й підтримують обов'язок обслуговування державною мовою.

Про це свідчать результати опитування, проведеного фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова.

Зокрема, 78% українців вважають українську мову своєю рідною. 18% опитаних назвали своєю рідною мовою російську.

Українська є рідною для абсолютної більшості мешканців Західних і Центральних регіонів нашої країни. На Півдні 56% назвали рідною українську і 41% - російську. На Сході 59% рідною вважають українську і 34% - російську.

Серед молоді віком 18-29 років українську вважають рідною 83%, а серед найстаршої групи (старше 60 років) - 74%.

14% українців також зізналися, що при спілкуванні переходять зі своєї рідної мови на мову, якою до них звертається співрозмовник (якщо вони нею володіють). 41% переходить залежно від ситуації. Ще майже 41% сказав, що не переходить ніколи.

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Також, 55% українців підтримують норму "мовного закону" про обслуговування українською мовою при збереженні можливості обслуговування клієнтів іншими мовами на їхнє прохання. 21% таку норму не підтримує, а майже для 18% українців це байдуже.

Найбільше тих, хто висловився за обов'язкове обслуговування державною мовою, на Заході (74%) і в Центрі (62%). Водночас на Заході цей закон не підтримує 11% опитуваних, а в Центрі – 14%.

Як проводилося опитування

Загальнонаціональне опитування проведене з 29 липня по 4 серпня 2021 року в усіх регіонах України, за винятком Автономної Республіки Крим та окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Опитування проведено методом особистого інтерв'ю за місцем проживання респондентів. Загалом опитано 2019 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Фінансування опитування здійснювалося в межах проекту МАТРА Посольства Королівства Нідерландів.

Як повідомляв УНІАН, завтра, 9 листопада, українці відзначають День української писемності та мови. На честь свята жителі нашої країни можуть написати радіодиктант національної єдності. Текст прочитає український письменник Юрій Андрухович.

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Автор: Олександр Топчій