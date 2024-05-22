Добровольцями виявилися молоді чоловіки, які були засуджені за крадіжки.

Триває мобілізація в Україні, і вже почали приймати перші рішення стосовно мобілізації засуджених громадян. Так, двом чоловікам дозволили підписати контракт із Національною гвардією.

Про це повідомила прес-служба Хмельницького міськрайонного суду. Зазначається, що 21 травня суд розпочав розгляд перших подань установ Державної пенітенціарної служби, що діють в області, про умовно-дострокове звільнення засуджених від відбування покарання для проходження військової служби та встановлення адміністративного нагляду відносно них.

"Так, цього дня надійшло два подання з ДУ "Хмельницький слідчий ізолятор". Вони розглядалися у відкритому дистанційному судовому засіданні в режимі відео конференції. Обоє засуджених виявили бажання проходити військову службу за контрактом, що відповідає вимогам проходження військової служби за контрактом, визначеним ст. 21-5 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу", - мовиться у повідомленні.

Відео дня

Добровольці - чоловіки молодого віку, 2000-го та 1981 років народження, були засуджені за крадіжки. У тексті ухвал йдеться також про те, що кожен із чоловіків придатний до військової служби за станом здоров’я, пройшов професійно-психологічний відбір, має достатній рівень фізичної підготовки для виконання покладених на них тепер обов’язків.

Клопотання суд задовольнив та зобов’язав ДУ "Хмельницький слідчий ізолятор" невідкладно, але не пізніше 24 годин після набрання ухвал законної сили, умовно-достроково звільнити чоловіків від відбування покарання для проходження військової служби за контрактом. Також - передати чоловіків до підрозділів Національної гвардії України, доставивши до Хмельницького об’єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки для укладення контракту та проходження військової служби.

Суд також постановив встановити над чоловіками адміністративний нагляд терміном на один рік, але не довше ніж до їх звільнення з військової служби. "Такий нагляд будуть здійснювати командири військової частини, у яких ті проходитимуть військову службу за контрактом. Серед обмежень - заборона перебувати поза межами місця дислокації військової частини та виїжджати в особистих справах без дозволу командира", - заявили в прес-службі суду.

У центрі уваги українська мобілізація 2024 - що варте уваги

Як повідомляв УНІАН, майже 5 тисяч засуджених погодилися із тим, що потрібно ухвалювати закон про умовно-дострокове звільнення шляхом укладання контракту на військову службу.

За озвученою Міністерством юстиції інформацією, 20 тисяч засуджених можуть скористатися правом умовно-дострокового звільнення. Для реалізації закону, яким дозволено деяким категоріям увʼязнених мобілізуватися до лав Збройних сил України, необхідно ухвалити ще ряд підзаконних актів. Зараз Мін'юстом готуються напрацювання спільно з Міністерством оборони та Міністерством внутрішніх справ, які розглянуть на засіданні уряду, а також підсилять внутрішніми наказами цих міністерств.

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