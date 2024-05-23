Військовозобов’язаним важливо мати інформацію щодо оновлення даних з Єдиного державного реєстру, зазначили у Силах оборони півдня.

Оприлюднено перелік документів, які необхідно носити із собою військовозобов'язаним, призовникам та резервістам.

Інформацію оприлюднили у Telegram Сили оборони півдня. Так, людина повинна мати: приписне посвідчення, військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного.

"Важливо мати інформацію щодо оновлення даних з Єдиного державного реєстру. Це може бути VIN-код, що отриманий у ТЦК, витяг, що отриманий через ЦНАП, або інформація у застосунку "Резерв+", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

Якщо у витягу не відображається VIN-код (21 цифра), то необхідно звертатися виключно до ТЦК, зазначається у повідомленні.

У центрі уваги мобілізація 2024 - сьогодні про це варто знати

Як повідомляв УНІАН, 18 травня в Україні набрав чинності закон про мобілізацію. Згідно з документом, військовозобов'язані чоловіки від 18 до 60 років мають 60 днів, щоб оновити свої облікові дані. Зробити це можна у Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, Центрі надання адміністративних послуг чи в електронному кабінеті за допомогою програми "Резерв+", яку також запустили 18 травня.

Адвокат компанії Riyako & Partners Микола Максимов також роз’яснив поняття "знятий" та "виключений" з військового обліку, які мають різницю. Так, людина, яка має статус "виключеного", втрачає статус військовозобов'язаного. Таким чином, її не можна призвати під час мобілізації та вручити повістку. Крім того, люди з таким статусом не зобов'язані проходити ВЛК і оновлювати свої дані. Саме поняття "виключений" - постійне і залежить від року прийняття.

Водночас статус "знятий з військового обліку" - захід тимчасовий, і він не звільняє людину від статусу військовозобов'язаної. Це означає, що їй доведеться проходити військово-лікарську комісію, оновлювати свої дані, а також сповіщати військкомати про зміну місця проживання та виконувати інші обов'язки статусу, незалежно від дати його присвоєння.

Вас також можуть зацікавити новини: