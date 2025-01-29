В армію вже приходять добровольці 2007 року народження, - 'Осман'

Військовий зазначив, що певний відсоток молоді хоче вступити до лав ЗСУ відразу після досягнення повноліття.

До лав української армії вже приєднуються добровольці 2007 року народження, які тільки досягли повноліття.

Про це заявив мер Генічеська, командир взводу 24ОШБ "Айдар" Станіслав "Осман" Бунятов. Військовий зазначив, що цей факт "сумно визнавати".

"Сумно визнавати, але в армію вже приходять добровольці 2007 року народження", - написав "Осман".

Відео дня

Мобілізація молоді в Україні - головні новини

Західні країни тиснуть на українську владу щодо необхідності зниження мобілізаційного віку. Зокрема, нещодавно радник президента США з питань нацбезпеки Майк Волц заявляв, що граничною межею має бути вік 18 років. Він зазначав, що таке рішення зможе сприяти стабілізації ситуації на полі бою, адже Україна має "реальні проблеми з людським ресурсом".

Президент Володимир Зеленський наголошував, що мобілізація більшої кількості людей призведе тільки до того, що в Силах оборони буде більше солдатів без зброї. Він додав, що вважає "нечесним", коли Захід відмовляється поставляти далекобійну зброю і ставить Україні вимогу мобілізувати молодших людей.

Як повідомлялося, раніше в інтерв’ю УНІАН Федір Веніславський, член Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки, розповів, що в парламенті станом на сьогодні немає законопроєкту, який би передбачав ініціативу щодо долучення до війська молодих людей віком 18-25 років, які наразі не підпадають під мобілізацію.

Водночас, за його словами, є напрацювання в комітеті щодо додаткових стимулів та заохочень, зокрема й фінансових, але "все впирається у брак бюджетних коштів".

Вас також можуть зацікавити новини: