Китай та Росія забезпечують майже 20% світового виробництва цього металу.

Світове виробництво золота у 2024 зросло на понад 20%, коли всього було видобуто понад 3 661 тонну цього металу.

Про це йдеться у дописі центру CASE Україна.

Зазначається, що протягом 2025 року жовтий метал встановив кілька рекордів цін, що було зумовлено слабким доларом, активними закупівлями центральних банків та підвищеною глобальною невизначеністю.

Лідирує у світовому виробництві золота Африка, яка видобула 1010 тонн у 2024 році. Гана лідирує на континенті з 141 тонною, за нею йдуть Малі (100 тонн) і Південна Африка (99 тонн).

"Ця домінанта відображає величезні мінеральні ресурси континенту, хоча політичні та операційні виклики продовжують впливати на виробництво в деяких районах", - зауважили фахівці проєкту.

Також зазначається, що Китай, Росія та Австралія домінують на національному рівні. Так, Китай залишається провідним національним виробником з 380 тоннами, за ним слідує Росія з 330 тоннами. Тільки ці дві країни забезпечують майже 20% світового виробництва.

Австралія йде слідом із 284 тоннами, що робить її провідним західним виробником золота та основою загального обсягу виробництва Океанії, який становить 346 тонн.

Америка, в свою чергу, залишається потужним виробником – Північна Америка виробила 500 тонн у 2024 році, завдяки Канаді (202 тонни), США (158 тонн) та Мексиці (140 тонн).

Центральна та Південна Америка додали 519 тонн, на чолі з Перу (137 тонн), Бразилією (84 тонни) та Колумбією (66 тонн). Разом вони забезпечуюь більше п'ятої частини світового постачання.

"Коли ми торік писали про видобуток золота, то наводили прогноз Fitch Solutions: у середньостроковій перспективі (2023-2032 роки) очікується зростання світового видобутку золота на 15%, оскільки високі ціни стимулюють інвестиції у видобуток. Вже за рік воно зросло на 20%", - додали у CASE Україна.

Ціни на золото та його запаси у світі

9 вересня ціни на золото досягли нового рекордного піку. Подорожчання металу викликане очікуванням зниження ставок Федеральною резервною системою США цього року. Тоді ціна на золото в злитках зросла на 0,3% до нового історичного максимуму в більш ніж 3647 доларів за тройську унцію (31 грам). Таким чином, 1 грам цього дорогоцінного металу коштує 117,65 долара.

Раніше УНІАН писав, що у прихованій шахті знайшли нове золотоносне родовище, виробнича потужність якого становить понад 100 тонн золота.

Нещодавно значні родовища міді та золота виявили в Сербії. Зокрема, ресурси золота складають 92 тонни із середнім вмістом 0,61 г/т.

