Воно відзначатиметься щороку 12 вересня.

В Україні тепер відзначатиметься День військ радіоелектронної боротьби. Про це йдеться у відповідному указі президента України №679/2025, опублікованому на сайті глави держави.

Так, цим указом президент постановляє встановити в Україні День військ радіоелектронної боротьби, який будуть відзначати щороку 12 вересня.

Зазначається, що це робиться з метою розвитку національних військових традицій, враховуючи роль військ радіоелектронної боротьби у забезпеченні відсічі і стримування збройної агресії проти України, а також електромагнітного прикриття об’єктів критичної інфраструктури держави. Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Відео дня

Свята в Україні

Як повідомляв УНІАН, раніше президент України Володимир Зеленський підписав указ про встановлення 27 травня Днем Сил спеціальних операцій Збройних сил України. У ССО зауважили, що цього дня 2014 року воїни полків спецпризначення, майбутніх ССО, разом з побратимами з інших складових Сил оборони провели операцію зі звільнення від ворожих військ нового терміналу Донецького аеропорту та встановили прапор України. Раніше День ССО в Україні відзначали 29 липня.

Також ми писали, що в 2025 році 5 жовтня в Україні буде відзначатися День вчителя. В Україні це свято почали офіційно відзначати 29 років тому. З нагоди урочистості школярі вручають своєму класному керівнику приємні презенти. Це можуть бути квіти, цукерки або книжка. Деякі вчителі замість подарунків просять перерахувати гроші на потреби української армії.

Вас також можуть зацікавити новини: