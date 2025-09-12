В Україні тепер відзначатиметься День військ радіоелектронної боротьби. Про це йдеться у відповідному указі президента України №679/2025, опублікованому на сайті глави держави.
Так, цим указом президент постановляє встановити в Україні День військ радіоелектронної боротьби, який будуть відзначати щороку 12 вересня.
Зазначається, що це робиться з метою розвитку національних військових традицій, враховуючи роль військ радіоелектронної боротьби у забезпеченні відсічі і стримування збройної агресії проти України, а також електромагнітного прикриття об’єктів критичної інфраструктури держави. Указ набирає чинності з дня його опублікування.
