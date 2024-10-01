Віталій Литвин розповів про те, що випадки СЗЧ відбуваються з кількох причин, і про те, що це можна виправити.

Самовільне залишення військової частини (СЗЧ) Сергія Гнездилова, що сталося 21 вересня, має публічний характер і низку проблем, що випливають із цього, вважає старший офіцер відділення розвідки бригади "Рубіж" Національної гвардії України Віталій Литвин. В інтерв'ю "Еспресо" він припустив, що винним може бути або командир, або командир бригади:

"Офіс президента, президент, усе командування і кожен громадянин, що ми довели цю людину до такої ситуації. Є об'єктивні, суб'єктивні причини, які потрібно також враховувати, і кожна ситуація, вона індивідуальна".

Однак Литвин наголосив, що Російська Федерація націлена якраз-таки на подібні ситуації, щоб роз'єднати українське суспільство - військовослужбовців, включно з працівниками ТЦК і СП, і цивільних.

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"До мене звернулися мої побратими, з якими я проходив раніше службу, вони пішли в СЗЧ, вони мені подзвонили телефоном, пояснюють ситуацію, кажуть: "Мені потрібна твоя порада, я в СЗЧ, я розвіз свій особовий склад по домівках, ми хочемо йти далі захищати країну, ось ми хочемо, ми прагнемо", - розповів Литвин.

Він додав, що проблема СЗЧ може полягати і в некомпетентному командирі, і в складній ситуації на лінії фронту.

"Люди просто хочуть звідти втекти, і треба, щоб вони розуміли, коли ти йдеш із цієї позиції, ти залишаєш своїх побратимів наодинці з цією ситуацією, які мають характер і продовжують тримати зброю в руках", - сказав старший офіцер в інтерв'ю.

Він підказує, що командири підрозділів повинні мати емоційний інтелект на високому рівні, щоб розуміти, що відбувається в особовому складі та вміло проговорити ситуацію з тими, хто потенційно може втекти.

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