Виговський заявив, що у правоохоронців достатньо своєї роботи.

Голова Національної поліції Іван Виговський розкритикував ідею надання поліції повноважень з вручення повісток без участі військових.

В інтерв'ю "Українським Новинам" він заявив, що поліція і без цього має "багато свого функціоналу", тому кожен має робити свою справу. "Ми і так підхоплюємо різноманітні моменти. Чому? Бо поліція найбільший правоохоронний орган, тому ми і підставляємо плече іншим правоохоронним структурам, і якщо ми цього не будемо робити, то деякі важливі напрямки роботи просто впадуть", - сказав Виговський.

Також він відзначив, що поліцейські документують сотні кримінальних правопорушень з боку представників Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, які отримують хабарі.

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"Виходить, що ми будемо з одного боку документувати, а з іншого ще й повістки роздавати? Тому, я вважаю, що в нас достатньо роботи. Ми й так максимально допомагаємо стосовно мобілізації, встановлюємо місця знаходження ухилянтів", - зазначив голова Нацполіції.

Законопроєкт про мобілізацію в Україні: що відомо

Раніше Кабінет Міністрів вніс в парламент законопроект про удосконалення мобілізації і військового обліку. В Україні хочуть скасувати поняття "обмежено придатний до військової служби", розподіляючи людей на придатних та непридатних до служби.

Крім того, цей законопроект передбачає зменшення призовного віку до 25 років, удосконалення процедури військового обліку, скасування строкової військової служби, запровадження для всіх громадян молодше 25 років базової загальновійськової підготовки, а також обмеження прав ухилянтів.

Законопроект викликав хвилю обурення у суспільстві. Тим часом Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубинець заявив, що низка норм у цьому законопроекті суперечать Конституції України.

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