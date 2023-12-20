Місцеві у спортивних костюмах не повинні мати право роздавати повістки, вважає нардеп.

Народний депутат-"слуга народу" Мар'яна Безугла зробила жорсту заяву щодо роздачі повісток в Україні.

Народна обраниця в Facebook написала, що вручати повістки мають вручати лише представники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, правоохоронці й роботодавці.

"Вважаю, що повістки мають видавати тільки офіційні представники ТЦК СП і поліцейські + роботодавець офіційно на підприємстві. Все. Ніяких місцевих в спортивних костюмах", - зазначається у дописі Безуглої. За її словами, зараз це окремо прописали у проекті закону.

Відео дня

Мобілізація в Україні сьогодні триває - що варто знати

Очільник служби зі зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ Збройних сил України Володимир Фітьо говорив, що зараз вручати повістки в нашій державі військовозобов'язаним мають право не лише співробітники ТЦК та СП, а й представники територіальних громад, житлово-експлуатаційних контор, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, а також селищні голови й старости.

Вас також можуть зацікавити новини: