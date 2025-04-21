Також у цьому застосунку з'явиться і причина порушення військового обліку.

Влітку Міноборони запустить можливість для військовозобов'язаних оплатити штраф через застосунок "Резерв+". Завдяки такому рішенню можна буде не ходити в ТЦК за квитанцією, потім в банк та знову заносити цей папірець у військкомат. Про це розповіла заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко в інтерв'ю LB.ua.

За її словами, це можна буде зробити ще й з 50% знижкою.

"Крім того, ми зараз додаємо в Резерв+ причину порушення - наприклад, "не з’явився на сповіщення, номер дата". Це дуже важливо, щоб громадянин розумів, що конкретно він порушив. І далі він натискає кнопку "Оплатити штраф", платить 8 500 грн (половина від суми штрафу), з нього знімається його порушення і застосунок показує, що все добре", - підкреслила Черногоренко.

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Водночас вона наголосила, що є обмежена кількість разів, коли можна оплатити штраф, після чого запускаються вже інші механізми відповідальності.

"Тобто це не вічне звільнення від будь-якої відповідальності, це можливість декілька разів оплатити штраф, якщо людина забула чи не встигла", - пояснила заступниця міністра оборони України.

Черногоренко також розповіла, що у 2025 році Міноборони планує запровадити підписання смарт-контрактів у "Резерв+".

"Виглядатиме це так - людина обирає вакансію, дає фідбек бригаді, що вона зацікавлена, бригада з нею проводить співбесіду. І може безпосередньо рекрутувати людину. Ми додамо можливість підписати смарт-контракт прямо в телефоні з бригадою. І таким чином ми підемо від відношень. Тобто приберемо між бригадою і військовозобов’язаним будь-яких посередників. Так Міноборони формує майданчик, щоб бригади самі рекрутували собі потрібних людей. Тому що кадрова особа, яка займається набором людей, краще розуміє сектор і специфіку бригади", - запевнила посадовець.

"Резерв+" - останні новини

Як писав УНІАН, у "Резерв+" запустили відстрочки для більшої категорії людей з інвалідністю. У Міноборони зазначили, аби оформити відстрочку, треба натиснути на три крапки на головному екрані застосунку "Резерв+", вибрати пункт "Подати запит на відстрочку", а потім відповідну категорію.

Водночас у Міноборони повідомили, що електронні направлення на ВЛК у "Резерв+" стали ще зручнішими. За словами Катерини Черногоренко, тепер ці направлення містять дату прибуття на медогляд.

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