Оцінюється, наскільки хвороба впливає на здатність людини виконувати військові завдання.

У Міністерстві оборони України пояснили, чи можуть мобілізувати осіб з психічними захворюваннями, ВІЛ та туберкульозу.

Речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін сказав в ефірі марафону "Єдині новини", що треба відштовхуватись від того, що основним критерієм придатності до військової служби є функціональність людини і це визначається відповідно до нормативно-правових актів.

"Це означає, що кожен випадок оцінюється окремо, залежно від стану здоров'я, специфіки захворювання. Ви сказали про ВІЛ. Наприклад, для осіб із ВІЛ чи туберкульозом придатність до служби оцінюється на основі того, наскільки хвороба впливає на їхню здатність виконувати військові завдання", - повідомив Лазуткін.

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За його словами, придатність до військової служби для осіб з ВІЛ залежить від стадії хвороби. Зокрема, люди з безсимптомним носійством ВІЛ або стабільною хворобою є придатними до військової служби.

"Це означає, що вони мають право захищати свою країну і можуть це робити", - наголосив речник.

Разом з тим, особи з ВІЛ на стадії імунної субкомпенсації придатні для служби лише у тилових частинах, коли немає необхідності виконувати бойові завдання. При цьому, люди, у яких ВІЛ призвів до імунної декомпенсації є непридатними до служби і підлягають виключення з військового обліку. Лазуткін сказав, що для осіб з туберкульозом також передбачені чіткі критерії і департамент охорони здоров'я їх прописував дуже ретельно.

"Активний туберкульоз, принаймні легень, з виділеннями мікробактерій або наявністю розпаду легеневої тканини - це точно автоматично робить людину непридатною до військової служби у жодному випадку. Такі особи підлягають виключенню з військового обліку", - наголосив Лазуткін.

Водночас, за його словами, якщо до армії мобілізують людей, які не повинні бути призвані через стан здоров'я - це є порушенням наказу 402 Міноборони.

"Відповідальність за такі випадки лежить на лікарях військово-лікарської комісії (ВЛК), які проводять медичний огляд військовозобов'язаних. Недотримання цих норм може призвести до неправильного комплектування військових частин як мінімум та дуже негативно вплинути на обороноздатність", - повідомив речник.

Мобілізація в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, Міністерство оборони України планує ініціювати перевірки установ, які проводять військово-лікарські комісії (ВЛК) за допомогою певних інспекційних механізмів.

Міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що в Україні в наступному році мобілізацію буде продовжено.

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