За даними джерел, чоловік стріляв, бо розізлився, що його не хочуть мобілізувати.

На Закарпатті біля будівлі Хустського районного ТЦК та СП невідомий чоловік здійснив кілька пострілів у повітря та спробував проникнути до будівлі центру комплектування. Інформацію про це УНІАН підтвердила речниця ГУ Нацполіції у Закарпатській області Ганна Дан.

За її даними, подія трапилася у четвер, 14 листопада, о 15:30. Чоловік здійснив кілька пострілів у повітря зі стартового пістолета. Правоохоронці затримали його одразу на місці події.

У поліції повідомили, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

"Затриманого чоловіка притягнули до адмінвідповідальності за ст. 173 (Дрібне хуліганство) КУпАП", — уточнила Дан.

Також вона повідомила, що після оформлення протоколу чоловіка відпустили.

"Суспільне" з посиланням на власні джерела у правоохоронних органах інформує, що затриманий — колишній військовий, який звільнився із ЗСУ за станом здоров'я.

"Чоловік стріляв, бо розізлився, що його не хочуть мобілізувати", — розповіло джерело.

У Полтаві на відомого блогера напали з пістолетом

У жовтні у Полтаві на блогера Ніколаса Карму напали невідомі зі зброєю. За його словами, під час зйомок до нього підійшла група чоловіків. Вони почали провокувати його на сварку та ставити запитання про "ставлення до ЗСУ". Карма відповів, що зараз всі мають бути або в армії, або для неї. Та, за словами блогера, йому почали погрожувати пістолетом.

У коментарях на сторінці блогера деякі підписники вказали, що на відео чоловік схожий на представника ТЦК Олександра Логвиненка. На конфлікт відреагував спікер Полтавського обласного ТЦК і СП Роман Істомін. Він підтвердив, що Логвиненко був на місці інциденту та поставив кілька запитань блогеру і відійшов. Згодом Ніколас Карма підбіг до нього зі спини, вхопив за плече та почав конфліктувати. Також, за його словами, пістолет не був бойовим і не ніс нікому загрози.

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