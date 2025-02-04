Офіцер ЗСУ наголошує, що з приводу цього є пряма вказівка міністра оборони України.

Українці через рекрутингові центри можуть долучитися до армії і на них немає бути жодного тиску. Про це сказав офіцер Збройних сил України Сергій Цехоцький в ефірі Еспресо.

Він наголосив, що є вказівка міністра оборони України Рустема Умєрова про те, щоб біля рекрутингових центрів не ставити ніякі патрулі Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК), не робити засідки. "Люди повинні мати можливість спокійно зайти туди і вийти. Це пряма вказівка нашим ТЦК", - сказав Цехоцький.

За його словами, є інформація, що в тилах ворога, зокрема, на тимчасово окупованій території Запорізької, Донецької області було зосереджено багато резерву російської армії. "Сьогодні, по оцінках наших джерел, там їх стало зовсім мало. А це свідчить про те, що ворог максимально кидав і кидає свій резерв у бій, тому він скорочується. І це дуже гарний показник", - зазначив Цехоцький.

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Він наголосив, що, зокрема, на Покровському напрямку дещо призупинено темпи наступу ворога, який несе великі втрати. За його словами в такій ситуації необхідно нам не розслаблятися, а створювати резерви за рахунок тих, хто ще не долучився до лав ЗСУ. Цехоцький нагадав, що це можна зробити через рекрутингові центри, знайшовши ту спеціальність, яка більше до вподоби. "Не потрібно сидіти і чекати поки ракета прилетить в будинок чи зруйнує твій бізнес", - додав він.

Умєров висловився про "бусифікацію" на вулицях

Як повідомляв УНІАН, міністр оборони України Рустем Умєров зазначав, що головний пріоритет полягає у захисті країни, але Міністерство оборони України планує відійти від болючих для населення практик.

Зокрема, у нього запитали, чи вдасться завдяки цифровізації зменшити кількість фактів "бусифікації" на вулицях українських міст.

Міністр оборони нагадав, що в парламенті було ухвалено закон про мобілізацію, було відкрито рекрутингові центри й було розпочато цифровізацію та створення цифрових інструментів, щоб люди знали, що в них є вибір для служби в армії.

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