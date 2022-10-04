Наголосимо, що ці причини необхідно підтверджувати відповідними документами чи довідками.

В Україні уряд суттєво скоротив перелік причин, з яких громадянам можна не з'являтися до центрів комплектування та соціальної підтримки на порядку денному (військкоматів) під час мобілізації.

Рішення було затверджено Урядом №1108 від 30 вересня.

Так, за рішенням Кабміну поважними причинами неприбуття або запізнення військовозобов'язаного або резервіста для призову на збори до пункту у встановлений термін визнаються:

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хвороба або необхідність догляду за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми або дружини (чоловіка), які проживають разом з військовозобов'язаним або резервістом, у разі неможливості догляду за хворим іншими близькими родичами;

здійснення щодо військовозобов'язаного або резервіста кримінального провадження, а також застосування до нього адміністративного стягнення або кримінального покарання, що унеможливлює його прибуття.

Наголосимо, що ці причини необхідно підтверджувати відповідними документами чи довідками.

Нагадаємо, що раніше до переліку поважних причин входили вплив надзвичайної ситуації, що виникла під час призову на збори і стала на заваді своєчасному прибуттю, складання державних іспитів у вищих навчальних закладах або інша вагома обставина, яка не дозволила призовникові вчасно прибути до ТЦК.

Мобілізація в Україні

Як відомо, мобілізація в Україні триває з 24 лютого 2022 року через повномасштабне вторгнення Росії. Вона поширюється на чоловіків від 18 до 60 років.

Раніше повідомлялося, що військовозобов'язані в Україні мають законну можливість відмовитися від отримання повістки, однак це можна зробити лише в декількох випадках.

Раніше Верховна Рада України ухвалила закон, згідно з яким наявність у військовослужбовця трьох і більше дітей віком до 18 років стане підставою для звільнення від служби.

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