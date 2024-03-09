Міністр пояснив, що брати до своїх підрозділів засуджених осіб готові не всі командири.

Наступного тижня до Верховної Ради України можуть внести законопроєкт про можливість мобілізації засуджених і ув'язнених. Про це заявив міністр юстиції Денис Малюська.

"Я думаю, що на наступному тижні він буде зареєстрований. На найближчих сесійних засіданнях Ради він буде голосуватися в першому читанні і в другому так само. Я очікую, що це весна, не пізніше. Думаю, що навіть не кінець весни", – сказав він в ефірі телемарафону.

За словами очільника Мінʼюсту, в Україні дуже велика кількість ув’язнених і засуджених, які готові стати військовослужбовцями та захищати країну. Він уточнив, що на прохання військових із законопроєкту буде виключено мобілізацію тих осіб, що порушували військову дисципліну, вчиняли злочини, пов’язані з виконанням свого військового обов’язку, а також злочини проти державності.

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"Такі категорії, напевно, під мобілізацію не потраплять. Але остання крапка буде поставлена парламентом. Ми їм покажемо узгоджену позицію з Силами оборони і покажемо приблизно статистику готовності", – додав він.

Водночас Малюська наголосив, що брати до своїх підрозділів засуджених осіб готові не всі командири.

"Ми не будемо нікому нав’язувати таких мобілізованих військовослужбовців. Скоріш за все, це будуть окремі загони. Але в будь-якому разі лише командири, які розуміють, з ким матимуть справу, як з цим працювати, отримають відповідні підрозділи, щоб вони могли захищати батьківщину", – констатував він.

Мобілізація засуджених

Про можливість мобілізації засуджених осіб говорять вже не перший тиждень.

За словами міністра юстиції Дениса Малюськи, мобілізувати треба порушників правил дорожнього руху та тих, хто засуджений за корупцію. Він наголосив, що в Україні є не тільки ув’язнені, які перебувають у місцях позбавлення волі та через це не підлягають призову – чимало людей отримали умовний строк покарання та "гуляють" вулицями.

Малюська додав, що багато в’язнів безпечні та не обов’язково, щоб всі вони мобілізувалися на посади артилеристів. У війську є багато іншої роботи, яку необхідно виконувати для функціонування армії.

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