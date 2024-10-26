Колишній радник глави МВС поділився своєю думкою про те, чому не тільки чоловіки повинні воювати.

Україна зараз перебуває в тій реальності, коли жінки теж повинні воювати, як і в Ізраїлі, заявив колишній радник глави Міністерства внутрішніх справ України Віктор Андрусів в інтерв'ю Юрію Романенку ще в січні 2024 року, проте відео-фрагмент з його словами почав набирати популярність.

За словами Андрусіва, іншого варіанту в нас немає.

"Жінки теж мають воювати, але зрозуміло, що їх не можна пакувати і все інше. Їх потрібно мотивувати, потрібно переконувати, що вони можуть бути снайпером, артилеристом. Он Таня Чорновіл майстер-клас чоловікам показує, як потрібно воювати. Це можливо", - заявив він.

Андрусів у своєму Telegram-каналі додав, що виступає проти мобілізації жінок, хоча в сучасній війні, за його словами, "жінки можуть бути такими ж ефективними воїнами, як чоловіки". Крім того, за його словами, вже зараз деякі жінки прийняли рішення воювати в лавах ЗСУ, показуючи дуже високі показники, зокрема, в пілотуванні дронів.

Інші новини про мобілізацію

Раніше УНІАН повідомляв, що кого з жінок можуть призвати та оштрафувати в жовтні 2024 року після законопроєкту, який набув чинності 18 травня.

Крім того, Зеленський незадоволений кількістю заброньованих українців, правила можуть змінити. Повідомляється, що офіційну відстрочку від мобілізації отримали вже 1,5 млн осіб, і їхня кількість за пару місяців зросла майже вдвічі.

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