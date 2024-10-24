Про рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії стосовно адвокатки-колаборантки повідомив Офіс генпрокурора України.

Прокремлівську пропагандистку Тетяну Монтян позбавили права на заняття адвокатською діяльністю в Україні. Про це йдеться у повідомленні Офісу Генерального прокурора України.

"За скаргою Офісу Генерального прокурора Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Житомирської області позбавила адвокатку права на заняття адвокатською діяльністю. Раніше, у березні 2023 року прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно російської пропагандистки, яка була адвокатом,", - зазначено у повідомленні.

В ОГПУ нагадали, що Монтян обвинувачується у здійсненні публічних закликів до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу України, захоплення державної влади України, зміни меж території та державного кордону України, публічному запереченні здійснення збройної агресії РФ проти України, а також виправдуванні війни (ст. 109, ст. 110, ст. 111-1, ст. 436-2 КК України).

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Розслідуванням встановлено, що обвинувачена після початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України, з березня 2022 року на пропагандистських каналах систематично публічно висловлювалася щодо суспільно-політичної ситуації в Україні.

Ідеологічно обґрунтовуючи існування самопроголошених республік, вона виправдовувала збройну агресію РФ, публічно закликала до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу України, зміни меж території та державного кордону України.

Антиукраїнська діяльність Монтян

Як повідомляв УНІАН, у лютому 2023 р. стало відомо, що СБУ повідомила про підозру проросійській пропагандистці Тетяні Монтян. Як інформували в СБУ, правоохоронці зібрали вичерпну доказову базу щодо підозрюванної, яка публічно виправдовує російську збройну агресію проти України.

Повідомлялось, що перебуваючи на території країни-агресора, вона бере активну участь в інформаційно-психологічних спецопераціях російських спецслужб. Зокрема, Монтян регулярно виступає на російських телеканалах, де активно закликає до зміни меж державного кордону України та підтримки окупаційних угруповань. Також вона масово поширює дезінформацію про ситуацію в Україні через власні канали в Youtube і в Телеграм.

За даними правоохоронців, зловмисниця виїхала до Росії ще у 2021 році.

Відомо, що у 2022 році Російська Федерація долучила Монтян до засідання Ради безпеки ООН. Російська пропагандистка заявила, що Київ ніколи не збирався виконувати Мінські угоди, а лише брав перерву, щоб зміцнити армію та повернути під свій контроль самопроголошені "ЛНР" та "ДНР". Крім того, вона назвала Україну "колонією колективного Заходу".

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