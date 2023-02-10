Служба безпеки України повідомила про підозру прокремлівській пропагандистці Тетяні Монтян. Правоохоронці зібрали вичерпну доказову базу щодо підозрюванної, яка публічно виправдовує російську збройну агресію проти України.
"Перебуваючи на території країни-агресора, вона бере активну участь в інформаційно-психологічних спецопераціях російських спецслужб", - йдеться у повідомленні прес-центру СБУ.
Зокрема, Монтян регулярно виступає на російських телеканалах, де активно закликає до зміни меж державного кордону України та підтримки окупаційних угруповань.
Також вона масово поширює дезінформацію про ситуацію в Україні через власні канали в Youtube і в Телеграм, які нараховують майже півмільйона підписників.
"За даними слідства, зловмисниця виїхала до Росії ще у 2021 році. З тих пір вона постійно відвідує тимчасово окуповані райони Донецької та Луганської областей для підготовки пропагандистських сюжетів на користь кремлівського режиму", - розповіли в СБУ.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України:
- частина 3 статті 109 "Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади;
- частина 1 та частина 2 статті 110 "Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України";
- частина 1 статті 111-1 "Колабораційна діяльність";
- частина 3 статті 436-2 "Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників".
Антиукраїнські заяви Монтян - що відомо
У 2022 році Російська Федерація долучила до засідання Ради Безпеки ООН російську пропагандистку Тетяну Монтян, яка заявила, що Київ ніколи не збирався виконувати Мінські угоди, а лише брав перерву, щоб зміцнити армію та повернути під свій контроль самопроголошені "ЛНР" та "ДНР".
Крім того, вона назвала Україну "колонією колективного Заходу" в ході засідання Радбезу ООН.
Пісоя цього тодішня генеральний прокурор Ірина Венедіктова запевнила, що антиукраїнські заяви Тетяни Монтян не залишаться без уваги правоохоронних органів.