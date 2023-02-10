Монтян регулярно виступає на російських телеканалах, де активно закликає до зміни меж державного кордону України та підтримки окупаційних угруповань.

Служба безпеки України повідомила про підозру прокремлівській пропагандистці Тетяні Монтян. Правоохоронці зібрали вичерпну доказову базу щодо підозрюванної, яка публічно виправдовує російську збройну агресію проти України.

"Перебуваючи на території країни-агресора, вона бере активну участь в інформаційно-психологічних спецопераціях російських спецслужб", - йдеться у повідомленні прес-центру СБУ.

Зокрема, Монтян регулярно виступає на російських телеканалах, де активно закликає до зміни меж державного кордону України та підтримки окупаційних угруповань.

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Також вона масово поширює дезінформацію про ситуацію в Україні через власні канали в Youtube і в Телеграм, які нараховують майже півмільйона підписників.

"За даними слідства, зловмисниця виїхала до Росії ще у 2021 році. З тих пір вона постійно відвідує тимчасово окуповані райони Донецької та Луганської областей для підготовки пропагандистських сюжетів на користь кремлівського режиму", - розповіли в СБУ.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України:

частина 3 статті 109 "Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади;

частина 1 та частина 2 статті 110 "Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України";

частина 1 статті 111-1 "Колабораційна діяльність";

частина 3 статті 436-2 "Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників".

Антиукраїнські заяви Монтян - що відомо

У 2022 році Російська Федерація долучила до засідання Ради Безпеки ООН російську пропагандистку Тетяну Монтян, яка заявила, що Київ ніколи не збирався виконувати Мінські угоди, а лише брав перерву, щоб зміцнити армію та повернути під свій контроль самопроголошені "ЛНР" та "ДНР".

Крім того, вона назвала Україну "колонією колективного Заходу" в ході засідання Радбезу ООН.

Пісоя цього тодішня генеральний прокурор Ірина Венедіктова запевнила, що антиукраїнські заяви Тетяни Монтян не залишаться без уваги правоохоронних органів.

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