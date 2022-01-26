Дітей вилучили з родини, зазначили правоохоронці.

У Києві правоохоронці виявили у квартирі, заваленій сміттям та мотлохом, трьох дітей віком від 2 до 4 років без нагляду батьків.

Згідно з повідомленням столичної поліції, правоохоронцям зателефонував чоловік та повідомив, що у квартирі на вулиці Маршала Тимошенка в Оболонському районі стався конфлікт та бійка між родичами.

На вказану адресу виїхали патрульні та медики. На місці події вони помітили трьох малолітніх дітей, які перебували у жахливих умовах. Трикімнатне помешкання майже до стелі було захаращене сміттям та мотлохом, а малеча лежала на ліжку. Батьків у квартирі не було, проте там перебував чоловік з ознаками алкогольного сп’яніння, котрий назвався їх родичем.

Співробітники ювенальної превенції Оболонського управління поліції та представники служби у справах дітей і сім’ї прийняли рішення про вилучення дітей, 2018, 2019 та 2020 років народження, та відвезли їх до лікарні.Читайте також"Це все потрібне…": в Києві на Оболоні сфотографували дуже захаращений балкон

На матір правоохоронці склали протокол за ч. 2 ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення – Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей. Найближчим часом працівники соціальної служби розв'яжуть питання щодо подальшого перебування дітей.

Нагадаємо, навесні минулого року в Одесі на Молдаванці батьки закрили у квартирі маленьких дітей і пішли в невідомому напрямку. Голодні й налякані малюки вилізли у вікно і просили допомоги у сусідів. Дітей врятували сусіди – дістали через вікно.

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