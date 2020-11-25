В Одесі поліція почала перевірку за фактом скандалу, що розгорівся в трамваї через українську мову нібито за участі співробітника правоохоронних органів.
Читайте такожМовний скандал у Дніпровському виші: звільнився професор, який не хотів викладати українськоюПро це УНІАН повідомили у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області.
Мовний скандал в одеському трамваї: подробиці
У соціальних мережах 24 листопада з'явився відеозапис скандалу, зроблений у салоні трамвая.
За словами авторів відеозапису, інцидент стався у трамваї, який прямував за маршрутом №5.
Як стверджують очевидці, одна з пасажирок - літня жінка, яка розмовляє українською мовою, - зробила зауваження попутникам на предмет того, що ті спілкуються російською. На відео чутно, як пенсіонерка звертається до інших людей у грубій формі, а опоненти відповідають аналогічним чином.
У конфлікт втрутився невідомий чоловік, який заявив, що є поліцейським. Він почав кричати на пенсіонерку, пропонуючи поїхати «до Львова чи Тернополя», і погрожував тюрмою.
Деякі пасажири запропонували викинути жінку з трамвая.
Позиція поліції
У регіональному главку Нацполіції зазначили, що зараз перевіряється інформація про те, чи є вказаний чоловік співробітником поліції.
Залежно від результатів перевірки події буде дано правову кваліфікацію.
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