Чоловік, який представився поліцейським, вступив з пенсіонеркою в суперечку та погрожував їй в'язницею.

В Одесі поліція почала перевірку за фактом скандалу, що розгорівся в трамваї через українську мову нібито за участі співробітника правоохоронних органів.

Читайте такожМовний скандал у Дніпровському виші: звільнився професор, який не хотів викладати українськоюПро це УНІАН повідомили у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області.

Мовний скандал в одеському трамваї: подробиці

У соціальних мережах 24 листопада з'явився відеозапис скандалу, зроблений у салоні трамвая.

За словами авторів відеозапису, інцидент стався у трамваї, який прямував за маршрутом №5.

Як стверджують очевидці, одна з пасажирок - літня жінка, яка розмовляє українською мовою, - зробила зауваження попутникам на предмет того, що ті спілкуються російською. На відео чутно, як пенсіонерка звертається до інших людей у грубій формі, а опоненти відповідають аналогічним чином.

У конфлікт втрутився невідомий чоловік, який заявив, що є поліцейським. Він почав кричати на пенсіонерку, пропонуючи поїхати «до Львова чи Тернополя», і погрожував тюрмою.

Деякі пасажири запропонували викинути жінку з трамвая.

Позиція поліції

У регіональному главку Нацполіції зазначили, що зараз перевіряється інформація про те, чи є вказаний чоловік співробітником поліції.

Залежно від результатів перевірки події буде дано правову кваліфікацію.

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Автор: Лариса Козова