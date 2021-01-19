За словами Уповноваженого, мовний закон не має на меті когось залякувати.

Закон України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" є надзвичайно демократичним, а ті, хто закликає його порушувати, займаються звичайними провокаціями.

Про це повідомив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь, передає Цензор.Нет.

Кремінь порадив усім, хто закликає обходити мовний закон, почитати відому книгу "12 стільців".

"Остап Бендер також давав поради, як обходити чинне законодавство. Думаю, що це - "совок", який залишився далеко в минулому. Здається, пропагандисти читають по "темниках", надісланих з сусідніх країн, але це не більше ніж провокації і спекуляції. Наш мовний закон надзвичайно демократичний, імплементується повільно, а не відразу, тому кожна зі сфер, якої він стосується, мала час, щоб підготуватися", - сказав Тарас Кремінь.

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За словами Уповноваженого, мовний закон не має на меті когось залякувати.

"Якщо клієнт хоче спілкуватися на якомусь популярному в конкретному регіоні мовою - будь це російська, або болгарська, або румунська, або польська, або угорська - звичайно персонал може відповідати на зручному і йому мовою. Але перше слово з корпоративної етики завжди має бути за персоналом, який повинен звернутися до клієнта, - привітатися і зрозуміти, якою мовою йому зручніше спілкуватися", - пояснив Тарас Кремінь.

Українська мова у сфері обслуговування: що змінилося

16 січня набула чинності стаття 30 Закону про мову, згідно з яким всі надавачі послуг незалежно від форми власності мають обслуговувати споживачів і надавати інформацію про товари й послуги українською мовою.

Закон про мову: що передбачає 30 стаття

Мовою обслуговування споживачів України визнається українська мова;

інформація про товари та послуги (у тому числі в інтернет-магазинах і інтернет-каталогах) також має надаватися державною мовою, але може дублюватися іншими мовами;

при наданні такої інформації допускається використання слів, скорочень, абревіатур і позначень англійською мовою та/або з використанням букв латинського та/або грецького алфавітів.

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Автор: Денис Прядко