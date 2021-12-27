Оголошено надзвичайну ситуацію у зв’язку зі скороченням надходження води до м. Торецьк на 60% від запланованого.

Торецька міська військово-цивільна адміністрація Бахмутського району Донецької області попереджає про тимчасове скорочення водопостачання через порив у сірій зоні.

"Сьогодні, 27 грудня 2021 року, відбулося засідання комісії з ТЕБ та НС, під час якої було оголошено надзвичайну ситуацію у зв’язку зі скороченням надходження води до м. Торецьк на 60% від запланованого", - йдеться в повідомленні адміністрації.

Адміністрація також повідомляє, що напередодні, 26 грудня, відбулися заплановані ремонтні роботи на водогоні Горлівка - Торецьк. Аварійна ситуація була усунена, але обсяг води не збільшився. Тож, ймовірно, існує ще порив у сірій зоні, для виявлення та усунення якого потрібен час.

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У зв’язку з недостатнім обсягом постачання води з метою забезпечення водопостачанням населення громади прокачка води по районах буде здійснюватися: 27 грудня з 19 години до 8 години ранку 28 грудня – Забалочна частина міста; 28 грудня з 18 години – Центральна частина міста, селище Північне, м. Залізне.

"У зв’язку із ситуацією, що склалася, просимо населення не робити розбір води із системи теплопостачання та, за можливості, до усунення причин недостатньої подачі води мати вдома запас на 1-1,5 доби", - повідомляє адміністрація.

Про початок проведення основних ремонтних робіт на водогоні Горлівка - Торецьк буде повідомлено додатково.

Адміністрація просить поставитися з порозумінням до ситуації, що склалася.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Одесі сотні житлових будинків залишилися без електроенергії і води.