У міськраді повідомили про нічну аварію на електромережах.

Місто-супутник Києва Вишгород залишилося без світла й води через комунальну аварію.

Про це йдеться в сюжеті ТСН. За даними місцевих ресурсів, у місті сталався інцидент на електричній підстанції. Через це в місті немає води, деякі райони лишилися без електрики.

Батьків місцевих школярів попросили сьогодні залишити дітей удома. У соцмережах мешканці міста з сумом жартують, бо минулого тижня у них не було газу. Щойно його постачання відновили - стався новий колапс.

Ситуацію в місті вже прокоментувала влада. На сторінці Вишгородської міської ради у Facebook вранці з'явилося повідомлення про інцидент.

"Через аварію на електромережах, яка сталася вночі, у місті відсутнє водопостачання. Після усунення РЕМом аварійної ситуації на електромережі, водопостачання в м. Вишгород буде відновлено. Час відновлення електропостачання на мережі РЕМ не уточнює. Просимо вибачення за тимчасові незручності", - зазначають чиновники.

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Автор: Юрій Годован