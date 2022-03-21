Правоохоронці наразі з’ясовують всі обставини.

На Харківщині окупанти викрали з власного будинку голову одного із сіл.

Про це у Telegram повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Російські окупанти продовжують терор проти мирного населення України. Сьогодні викрали Циркунівського сільського голову Миколу Васильовича Сікаленка. Окупанти викрали Миколу Васильовича з власного будинку, за словами свідків, рушили в напрямку Липців", - зазначив він.

Синєгубов додав, що спільно із правоохоронцями наразі з’ясовують всі обставини та роблять все, щоб знайти Сікаленка.

"Окупанти вже не вперше вдаються до викрадень та чинять тиск на мирне населення. Кілька днів тому росіяни викрали голову Великобурлуцької громади. На щастя, Віктора Терещенка вдалося звільнити з полону. Переконаний, ворогу нічого не вдасться і цього разу", - додав голова ОВА.

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