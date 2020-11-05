Жертвою цькування став 14-річний хлопець.

На Херсонщині поліцейські склали адміністративні протоколи на батьків двох хлопців, які знущалися з однолітка.

Читайте такожУ Києві троє чоловіків били й катували безпритульних людей заради забавиЯк повідомляє відділ комунікації Головного управління Нацполіції в Херсонській області, двоє хлопців, з якими потерпілий вчиться в одній школі, підійшли до нього та без причини почали ображати.

«Поки один штовхав та хапав потерпілого за одяг, другий знімав усе на камеру телефона. Потім один з кривдників вдарив хлопчика ногою і той впав», - йдеться у повідомленні.

Підлітки пояснили поліції, що наслідували відомого блогера та знімали відео для збільшення кількості підписників власних сторінок.

За даними поліції, після повернення постраждалого додому, він розповів про інцидент матері. Жінка зателефонувала в поліцію. Працівники ювенальної превенції поспілкувалися з усіма учасниками конфлікту. З’ясувалося, що це не перша подібна ситуація. Хлопці і раніше ображали однолітка, але його батьки не зверталися по допомогу.

Зазначається, що один з кривдників є фігурантом кримінального провадження щодо угону мопеда.

З неповнолітніми та їхніми рідними ювенальні поліцейські провели профілактичні бесіди. На батьків обох хлопців поліцейські склали адміністративні протоколи за ч. 3 ст. 173-4 «Булінг (цькування) учасника освітнього процесу» Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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Автор: Світлана Макринська