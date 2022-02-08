Суму кредиту в установі не вказали.

Славутська міська лікарня, що на Хмельниччині, була змушена взяти короткостроковий кредит для виплати заробітної плати працівникам медзакладу.

Про це йдеться у повідомленні Славутської міської ради з посиланням на заяву директора лікарні Леоніда Радзивілюка.

"Станом на 7.02.2022 р. КП "Славутська МЛ" не отримала договір на фінансування у 2022 році з НСЗУ по пакетах медичних гарантій", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожУ лікарнях почали монтувати нові кисневі станції: МОЗ обіцяє збільшити кількість у 8 разів"Оскільки 7 число — крайній термін виплати заробітної плати працівникам, тому для недопущення заборгованості прийнято рішення скористатись послугою АТ "Ощадбанк" овердрафт (короткостроковий кредит) і виплатити заробітну плату працівникам лікарні", - додали у міській раді.

Суму кредиту в установі не вказали.

Нагадаємо, в Україні закриють частину пологових будинків. Це пов'язано з новими вимогами щодо кількості пологів, які висунула Національна служба здоров'я.

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