Чоловік мав при собі дорожню сумку.

У Києві прямо біля лікарні застрелився чоловік. Він вбив себе на ґанку медичного закладу.

Про це повідомляється у Telegram-каналі "Magnolia TV (неофіційно)".

Так, у Дарницькому районі столиці невідомий чоловік скоїв самогубство. Він прийшов до відділення туберкульозної лікарні та дістав вогнепальну зброю. Чоловік вистрелив собі у скроню. Від отриманих травм він миттєво помер.

Поряд із чоловіком знайшли дорожню сумку. На вигляд загиблому було приблизно 45-50 років. Чому він себе вбив та для чого чоловік обрав місцем своєї смерті саме вхід до лікарні - не повідомляється.

На місці інциденту працювали правоохоронці. У лікарні, біля якої застрелився чоловік, від коментарів відмовляються.

Читайте такожВ Одесі чоловік кинувся під поїзд і залишився без головиРаніше УНІАН вже повідомляв, що у Кривому Розі мати наклала на себе руки, коли знайшла сина повішеним. Перед суїцидом жінка зателефонувала у поліцію та написала передсмертну записку.

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