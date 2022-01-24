У Києві прямо біля лікарні застрелився чоловік. Він вбив себе на ґанку медичного закладу.
Про це повідомляється у Telegram-каналі "Magnolia TV (неофіційно)".
Так, у Дарницькому районі столиці невідомий чоловік скоїв самогубство. Він прийшов до відділення туберкульозної лікарні та дістав вогнепальну зброю. Чоловік вистрелив собі у скроню. Від отриманих травм він миттєво помер.
Поряд із чоловіком знайшли дорожню сумку. На вигляд загиблому було приблизно 45-50 років. Чому він себе вбив та для чого чоловік обрав місцем своєї смерті саме вхід до лікарні - не повідомляється.
На місці інциденту працювали правоохоронці. У лікарні, біля якої застрелився чоловік, від коментарів відмовляються.
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