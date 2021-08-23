Всього саміт об'єднав 22 учасники з різних країн.

З ініціативи першої леді Олени Зеленської у Києві відбувся саміт перших леді та джентльменів "М'яка сила в новій реальності".

За його результатами ухвалено спільну Декларацію про міжнародну співпрацю та сприяння розв’язанню актуальних гуманітарних проблем і досягненню Цілей сталого розвитку ООН, повідомляє прес-служба Офісу президента України.

"М’яка сила" отримала свій перший міжнародний документ і відтепер зможе постійно та більш ефективно працювати у довгостроковій перспективі", – наголосила Зеленська.

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Як повідомляється, саміт відбувався у форматі двох дискусійних панелей, під час яких обговорювалися найактуальніші гуманітарні проблеми сьогодення: рівний доступ до якісної медичної допомоги, виклики нової реальності у сфері освіти, рівні можливості для розвитку й самовираження всіх людей, без будь-яких форм дискримінації.

У заході взяли участь перші леді Бразилії, Держави Ізраїль, Коста-Рики, Латвійської Республіки, Литовської Республіки, Республіки Сербія, України, Федеративної Республіки Німеччина, Хорватії, а також дружина Президента Європейської ради та донька Президента Ліванської Республіки.

До дискусії також долучилися сім міжнародних та українських експертів, а також спеціальні гості, серед яких – перша леді США у 1993-2001 роках, колишня Державна секретарка Сполучених Штатів Гілларі Родем Клінтон; американська акторка та громадська діячка, відома своєю роллю першої леді США у телесеріалі "Картковий будинок", восьмиразова номінантка на премію "Еммі" та володарка "Золотого глобуса" Робін Райт. Загалом саміт об’єднав 22 учасників.

Наприкінці саміту було виголошено заяву про необхідність захисту жінок, дітей та сімей в умовах конфліктів.

"Сьогодні такого захисту потребують жінки, діти та сім’ї в Афганістані та багатьох інших гарячих точках світу. Лише в Україні внаслідок зовнішньої збройної агресії сотні тисяч жінок, дітей і сімей втратили свої домівки та потребують допомоги й підтримки, – заявила Зеленська. – Кожен і кожна з нас може й має стати голосом тих, хто позбавлений можливості бути почутими. Сьогодні було започатковано соціальний медіарух #WeCanSaveThem, який закликає всіх небайдужих громадян активно поширювати інформацію про становище жінок, дітей і сімей у конфліктах та способи надання допомоги їм".

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Автор: Тетяна Герасименко