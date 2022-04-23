У Київській області активно проводяться роботи з відновлення зруйнованої російськими окупантами інфраструктури.

Величезна територія Київської області перебуває на етапі розмінування. Щоб його завершити, саперам можуть знадобитися роки.

Про це заявив голова гуманітарного напрямку Київської ОВА Олексій Кулеба в ефірі телеканалу "Дом".

"Алгоритм дій з відновлення Київської області визначено. У нас в 35 територіальних громадах проходили бойові дії, або вони були окуповані. Це величезна територія, яку в першу чергу зараз потрібно обстежити, провести розмінування, хоча б такий поверхневий огляд. Якщо ми будемо говорити про повне розмінування ми розуміємо, що на це підуть роки", - сказав Кулеба.

За його словами, в області активно проводяться роботи з відновлення зруйнованої російськими окупантами інфраструктури. Так, після розмінування йде етап відновлення електромереж, водо- і газопостачання та інших елементів критичної інфраструктури, зокрема - зв'язку.

"Досить швидко й ефективно відновлюються мостові переправи... По всіх напрямках ведеться активна робота", - додав Кулеба.

Як повідомляв УНІАН, раніше голова Київської ОДА Олександр Павлюк попередив, що розмінування всієї території області може зайняти до року.

За його словами, основні заходи з розмінування населених пунктів, доріг місцева влада планує до кінця травня. Тоді ж планують повністю відновити водо -, газо- та електропостачання.

Раніше Олександр Павлюк повідомляв, що кінець травня - це більш-менш реальна дата, коли люди зможуть повертатися у звільнені райони Київщини.

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