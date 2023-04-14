Виявляється, до 2016 року чоловік працював на заводі в Росії. А в його мобільному прикордонники виявили підписки на телеграм-канали російської пропаганди.

На в'їзді до Києва прикордонники виявили священика Української Православної церкви (московського патріархату), в телефоні якого знайшли компрометуючі матеріали російського спрямування.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Державної прикордонної служби України. Зазначається, що чоловік 1969 року народження є уродженцем Росії, проте проживає в Україні і має українське громадянство.

"У закордонному паспорті є відмітки про перетин кордону РФ - крайні датовані 2021 роком. Також монах мав трудову книжку РФ, в якій зазначено, що до 2016 року він працював на одному з заводів в країні-агресорці", - йдеться у повідомленні.

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Крім того, у мобільному телефоні чоловіка прикордонники виявили підписки на телеграм-канали російської пропаганди, квитанції про оплату в банку Росії, безліч номерів російських операторів та листування, в якому священник цікавиться правилами в'їзду на територію Росії.

"Зі слів монаха, зараз він несе службу в одному з монастирів на Київщині. Також чоловік повідомив, що займається підприємницькою діяльністю - виготовляє вироби з металу", - повідомили прикордонники.

Так, для подальшої перевірки священнослужителя передали компетентним органам.

Інциденти з московськими попами

21 березня прикордонники затримали священника УПЦ МП, який підтримував російських окупантів.

Зазначалося, що під час тимчасової окупації Київщини окупанти утримували українських волонтерів у підвалі храму, де він є настоятелем. Водночас сам священник підтримував "руський мір", свідченням чого є фрагмент його інтерв'ю кремлівським ЗМІ.

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