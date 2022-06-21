Таку велику цифру озвучив голова Європейського інвестиційного банку.

На відновлення України знадобиться виділити більше $1 трильйона. І Європі доведеться зіграти одну з провідних ролей в реконструкції нашої країни.

Такою думкою поділився голова Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) Вернер Хойер під час брифінгу у Франкфурті. Його слова цитує видання Bloomberg.

"Я поставлю трильйон [євро], тому що побачив у публічному просторі цифри, які я вважаю абсолютно нереальними, коли дивлюся на рівень руйнувань [в Україні]", — повідомив Хойер.

За словами керівника Європейського інвестиційного банку, Європа "повинна буде зіграти найбільшу роль" в реконструкції. Керівник ЄІБ вже працює над виділенням від 1 до 1,5 мільярда доларів на відновлення України.

Хойер озвучив свій прогноз напередодні зустрічі лідерів Європейського Союзу 23-24 червня. На цьому саміті Україні можуть надати статус кандидата в ЄС і обговорять відновлення держави після війни.

Нагадаємо, 18 червня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомивти, що інфраструктурний збиток від війни на поточний момент становить $104 млрд. а в цілому втрати нашої країни через російську агресію ще в кінці травня перевищили $600 млрд.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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