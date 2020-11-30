Автор відео стверджує, що воно було записано 21 листопада. Цього дня в Україні відзначали День гідності та свободи.

У Закарпатській області назріває політичний скандал через нібито вплив Угорщини на ситуацію в регіоні.

Так, у понеділок у Facebook-спільноті "Закарпаття ТОП" з'явилося відео, автор якого стверджує, що на ньому депутати Сюртівської ОТГ разом з головою громади після присяги співали угорський гімн. Сталося це, за словами автора, 21 листопада - у День гідності та свободи.

Під відео стверджується, що реакції правоохоронних органів на даний інцидент немає.

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"Мовчать і про той факт, що голова ОТГ в інтерв'ю стверджував, що українці вороже ставляться до угорців. Хіба це не розпалювання міжнаціональної ворожнечі? Про фальсифікацію виборів взагалі окрема тема. Безкарність породжує нові злочини. У день гідності і свободи України у Сюртівській ОТГ приймали присягу і співали угорський гімн. Виходить, що присягали на вірність сусідній державі?", - йдеться у повідомленні.

"У нас готують кримський сценарій, а потім плакатимуться і голоситимуть про втрату Закарпаття? Здається, сценарій відкатаний", - додає автор публікації, анонсуючи "нові факти злодіянь".

Угорці на Закарпатті: скандали, які були раніше

30 листопада журналіст Віталій Глагола повідомив, що на Закарпатті співробітники СБУ влаштували обшуки у лідера партії КМКС (Партія угорців України) Василя Брензовича, а також у ще декількох осіб.

Кримінальне провадження стосується укладання фіктивних договорів угорських благодійних фондів. На думку правоохоронців, вони можуть завдати шкоди державній безпеці України.

Згодом Служба безпеки України підтвердила факт обшуків у функціонерів одного з благодійних фондів на Закарпатті. Правоохоронці також досліджують факти можливої діяльності, спрямованої на порушення державного суверенітету України.

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Автор: Юрій Годован