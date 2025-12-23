Стародавній артефакт стане частиною експозиції музею історії України у Києві.

До Національного музею історії України передали випадково знайдені біля Радомишля на Житомирщині рідкісний меч часів Київської Русі та дві сокири.

Як повідомляється на сторінці установи у Facebook, несподіваний подарунок музею зробили Віктор Мощенко та його донька Наталія. Цей рідкісний меч датується другою половиною 10 - початком 11 ст. Саме такими мечами були озброєні варязькі дружини київських князів. А те, що меч було знайдено біля Радомишля невипадково, адже це була територія колишніх древлян, де точилися криваві події часів Олега, Ігоря та Ольги.

"Це була самостійна держава з розвинутою економікою, князівською владою та укріпленими містами, такими як Іскоростень (сучасний Коростень), Вручій (зараз – Овруч), Малин, Мическ та Микгород. Сьогодні Микгород називається Радомишлем, саме біля нього і трапилася ця знахідка", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають історики, древляни тривалий час чинили опір владі Київської Русі. Все почалося у 884 році, коли київський князь Олег здійснив перший похід на древлян. Його наступник, Ігор, продовжував ці напади і був страчений древлянами під час збирання данини. Остаточно їх підкорила княгиня Ольга у 946 році, яка вщент спалила їхню столицю – Іскоростень.

Реставратор музею Юрій Бут розповів, що попри погану збереженість клинка, він буде достойним експонатом в експозиції музею.

"По-перше, цей меч знайдений з бутероллю (закінченням піхов), що трапляється нечасто. Бутероль бронзова та декорована срібною інкрустацією. Також на диво добре збереглися закінчення руків’я та перехрестя. На мечах такого типу вони завжди орнаментовані, кожного разу це інший, відмінний декор. Судячи з того, що я бачу, тут йдеться про хрести та плакування сріблом і міддю", - додав він.

Археолог Сергій Діденко вважає це унікальним випадком, адже відоме точне місце, де було знайдено артефакт.

"Те, що він був з піхвами, дозволяє припустити, що це меч з поховання. Не виключено, що ми маємо справу з розореним курганом. У мене вже є домовленість з Інститутом археології про спільне обстеження цього місця, що ми плануємо здійснити найближчим часом", - заявив Діденко.

В Канаді відкрили валізу зі скарбами Габсбургів

У канадському банківському сховищі після понад 100 років зберігання відкрили валізу з королівськими коштовностями родини Габсбургів, які десятиліттями вважалися втраченими назавжди. Серед знахідок – легендарний світло-жовтий діамант вагою майже унцію, а також прикраси, пов’язані з австрійською імператорською родиною.

Як з’ясувалося, валіза належала імператриці Зіті – останній імператриці Австро-Угорщини. Саме з нею вона тікала від війни, революцій і диктатур, коли Габсбурги втрачали владу в Європі. Після еміграції до Канади Зіта поклала валізу в банківський сейф і наказала родичам не відкривати її щонайменше 100 років після смерті імператора Карла у 1922 році.

Ініціатором відкриття сховища став онук імператриці – Карл фон Габсбург-Лотрінген. За його словами, знайдені коштовності нині належать сімейному трасту.

