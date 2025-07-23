Очільник розвідки заявив, що "нація програє, якщо її розривають внутрішні суперечності".

Очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов зробив заяву про небезпеку "внутрішніх суперечностей".

"Українська історія навчила нас – нація програє, якщо її розривають внутрішні суперечності. В нас одна спільна біда, один ворог. Тож вирішувати внутрішні суперечності варто шляхом відкритого діалогу для досягнення єдиної спільної мети – відстояти нашу країну", – написав він у Телеграм-каналі.

Керівник розвідки висловив упевненість у тому, що Україну "врятують сильні військо та інституції".

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"Ми повинні проявити мудрість і відповідальність", – додав Буданов.

Його заява пролунала на тлі прийняття закону щодо надання окремих повноважень Офісу генпрокурора стосовно роботи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Закон щодо НАБУ і САП

Ввечері 22 липня президент України Володимир Зеленський підписав закон №12414 щодо надання окремих повноважень Офісу генпрокурора щодо НАБУ і САП. Пізніше стало відомо, що закон опублікували у виданні "Голос України" – відповідно, він набув чинності з 23 липня.

Під час голосування у залі Верховної Ради цей документ підтримали 263 депутати. Transparency International Ukraine зазначало, що правками до законопроєкту Генпрокурора наділять повноваженнями забирати справи в НАБУ та доручати їх розслідування іншим органам.

За ситуацією довкола НАБУ і САП стежать і в Європейському Союзі. Речник Єврокомісії Ґійом Мерсьє сказав журналістам, що "ці інституції мають вирішальне значення для порядку денного реформ в Україні і повинні діяти незалежно для боротьби з корупцією та збереження суспільної довіри".

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