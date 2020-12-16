Сергій Тупальський впевнений, що звинувачення з боку Антикорупційного бюро на адресу його колишніх підлеглих не мають підстав.

Детективи НАБУ зупинили слідчі дії щодо групи столичних митників у рамках справи Вадима Альперіна.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив колишній заступник і виконуючий обов'язки начальника Київської митниці Сергій Тупальський. Причиною стала відправка чергового запиту в Китай.

"Не знаю, на що розраховують слідчі. Вже багато років влада КНР на такі запити не відповідає. Детективи вже відправляли запит в Китай, пройшло більше року, проте відповіді так і не отримали, - прокоментував він. - Тому я впевнений, що, не маючи доказів порушень з боку митників, НАБУ таким чином намагається відстрочити своє фіаско".

Сергій Тупальський впевнений, що звинувачення з боку Антикорупційного бюро на адресу його колишніх підлеглих не мають підстав. Детективи так і не розібралися в митному законодавстві, різних типах декларацій та особливостях їх обробки. Наприклад, інспекторів звинувачують у тому, що вони приймали для оформлення т.зв. тимчасові митні декларації і не робили спроб проконтролювати митну вартість ввезених товарів.

"...митний режим вибирається декларантом, а не митником. Він тільки бачить в електронному вигляді митну декларацію відповідного типу, в нашому випадку ІМ40ТН, і проводить відповідні процедури... прийняття тимчасової митної декларації не є визнанням митної вартості товару. Власне, для цього існує додаткова Декларація типу ІМ40ДТ", - пояснює Тупальський.

При цьому одне зі звинувачень полягає в тому, що митники "...завершували митне оформлення товарів за митними деклараціями з неправдивими відомостями про занижену митну вартість товарів, під приводом наявності судових рішень, якими визнавалися протиправними рішення про коригування митної вартості товарів...". За словами Сергія Тупальського, це все одно, що звинувачувати співробітників держоргану у виконанні судових рішень.

"Ні, я розумію, що для НАБУ ігнорування законодавства є нормальним. Тим більше коли головний антикорупціонер визнаний корупціонером, а він продовжує очолювати відомство", - пише Митник.

Раніше детективи НАБУ офіційно завершили окреме розслідування щодо самого Тупальського, який проходить у справі як "організатор злочинної групи". Однак колишній заступник начальника Київської митниці розкритикував висунуті звинувачення, пославшись на відсутність будь-яких доказів його провини. До аналогічного висновку в грудні минулого року прийняв Вищий антикорупційний суд, який через відсутність чітко сформульованих звинувачень і доказів у слідства зняв з Тупальського запобіжний захід.

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Автор: УНІАН