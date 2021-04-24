Найбільша кількість підтверджених випадків за добу зареєстрована у Дніпропетровській області.У Києві минулої доби COVID-19 підтвердили у понад 1 тис. осіб, померли 29 людей.

Станом на ранок 24 квітня в Україні виявили ще 12 711 нових випадків інфікування COVID-19. Зокрема, захворіли 532 дитини та 230 медпрацівників.

Про це свідчать дані МОЗ у Telegram.

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Напередодні вихідних з ускладненнями у лікарні госпіталізували 3 508 людей, 392 померли, а 13 687 одужали.

За весь час пандемії в Україні на коронавірус інфікувалась 2 017 341 людина: 1 565 954 хворих одужали, а 42 092, на жаль, померли.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1 268), м. Київ (1 027), Харківській (964), Одеській (841) та Київській (815) областях.

Коронавірус у Києві: статистика на 24 квітня 2021

У Києві минулої доби COVID-19 підтвердили у понад 1 тис. осіб, ще 29 померли від ускладнень. Про це міський голова Віталій Кличко повідомив у Telegram.

За його даними, вчора у столиці було зафіксовано 1 тис. 027 підтверджених випадків COVID-19.

Зокрема, вчора коронавірус виявили у 593 жінок віком від 18 до 89 років і 405 чоловіків віком від 19 до 85 років, у 16 дівчаток від 1 до 16 років та 13 хлопчиків від 7 місяців до 16 років.

Також учора 29 осіб померли внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби, госпіталізовано 87 хворих, ще 334 госпіталізовано з підозрою на COVID-19 та пневмоніями. Крім того, 636 осіб подолали COVID-19.

Найбільше випадків захворювання виявили у Дарницькому (316), Дніпровському (134) та Солом‘янському (129) районах.

З початку пандемії у столиці COVID-19 підтверджено у 191 тис. 165 осіб, померли 4 тис. 415 людей, одужали 119 тис. 737.

Щеплення проти коронавірусу

В Україні вчора щеплення проти COVID-19 отримали більш як 14,3 тис. осіб. Про це міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив у Facebook.

«14 тис. 339 людей щеплено проти COVID-19 за добу 23 квітня 2021 року в Україні», - написав він.

Також міністр повідомив, що з початку вакцинальної кампанії в країні щеплено 522 тис. 385 людей, з них отримали 1 дозу – 522 тис. 383 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 5 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).

Щеплення проводилось 285 мобільними бригадами з імунізації та у 431 пункті щеплень.

Станом на 23 квітня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 488 тис. 250 людей.

Довідка УНІАН. 24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації.

Щеплення роблять вакцинами CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові, та CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech, а також вакциною Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech.

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Автори: Яна Ставська, Віталій Саєнко, Вікторія Токарєва