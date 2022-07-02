Пошуково-рятувальна операція продовжується, залишається розібрати менше 10% завалів.

На сьогодні кількість загиблих та зниклих безвісти внаслідок ракетного терористичного акту в ТЦ "Амстор" становить 22 особи.

Про це мер Кременчука Віталій Малецький повідомив у Facebook.

Він зазначив, що останні данні з пошуково-рятувальної операції на місці теракту в ТЦ "Амстор" свідчать про те, що "з 21 особи, які вважалися зниклими безвісти, експертизою встановлено тіла 20 загиблих, наразі одна людина залишається зниклою безвісти. Одна людина померла в лікарні".

"Таким чином на сьогодні кількість загиблих та зниклих безвісти внаслідок ракетного терористичного акту в ТЦ "Амстор" становить 22 особи.

Пошуково-рятувальна операція продовжується, залишається розібрати менше 10% завалів", - написав він.

Як повідомляв УНІАН, 27 червня у Кременчуці окупанти вдарили ракетами по торговому центру із понад тисячею цивільних.

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