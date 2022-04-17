Наразі у Бородянці завершено розбір завалів у 5 багатоповерхових житлових будинках.

У Бородянці Київської області з початку розбору завалів багатоповерхових житлових будинків дістали тіла 41 людини.

Про це повідомляє ДСНС України у Telegram.

Зазначається, що 16 квітня проводилися роботи з розбору завалів двох зруйнованих обстрілами багатоповерхових житлових будинків. Під час проведення робіт вилучено тіло загиблої особи.

"Всього з 6 квітня з семи зруйнованих багатоповерхових житлових будинків у центрі міста у п’ятьох роботи завершені повністю. Від початку проведення робіт вилучені тіла 41 загиблої особи", – заявили рятувальники.

Як раніше повідомляв УНІАН, 2 квітня 2022 року Київська область була повністю звільнена від російських військ. Українські рятувальники одразу ж приступили до ліквідації наслідків російської окупації.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, після відвідин Бородянки заявив, що це найбільш зруйноване місто Київської області. За його словами, жителі розповідали, як російська авіація низько пролітала над містом і запускала ракети.

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