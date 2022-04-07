Наразі у Бородянці працює велика кількість людей та техніки, до кінця місяця планується запустити комунікації та прибрати місто.

Рятувальники знаходять перших загиблих під завалами у містечку Бородянка, що на Київщині.

Про це у відеозверненні повідомив очільник гуманітарного штабу Київської області Олексій Кулеба.

"Працюють рятувальники, відбувається опис і складання актів щодо зробленої шкоди. По кожному будинку буде складений окремий акт...", - зазначив він.

За словами Кулеби, також буде встановлена загальна кількість будинків, які необхідно буде демонтувати та відремонтувати.

"На жаль, на сьогоднішній день є вже підтверджена інформація, що під завалами знайдені загиблі люди. Їхня кількість встановлюється", - сказав голова гумштабу.

Він зауважив, що наразі у Бородянці працює велика кількість людей та техніки, до кінця місяця планується виконати першу частину відновлювальних робіт - запустити комунікації та прибрати місто.

Як повідомляв УНІАН, раніше радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко заявив, що у Бородянці окупанти розстрілювали багатоповерхові будинки з танків, тому багато мирних людей померли від переохолодження під завалами.

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