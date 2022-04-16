Бородянка найбільш зруйноване місто Київської області.

У Бородянці Київської області встановили перші модульні будинки для проживання співробітників ДСНС і волонтерів, які розбирають завали після відходу російських окупантів.

Про це повідомив керівник офісу президента Андрій Єрмак в Telegram.

"Раніше 18 таких конструкцій були надані Закарпатській ОВА колишнім губернатором штату Нью-Йорк Джорджем Патакі під час його візиту, але на прохання ОП 15 будинків опинилися в Київській області, яка постраждала в результаті російської агресії", - розповів Єрмак.

Також у Бородянці встановили точку харчування.

Нагадаємо, 2 квітня Київська область була звільнена від російських військ.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, після відвідин Бородянки заявив, що це найбільш зруйноване місто Київської області. За його словами, жителі розповідали, як російська авіація низько пролітала над містом і запускала ракети.

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