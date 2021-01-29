За словами телеведучої, COVID-19 вона "привезла зі свого відрядження до Вашингтона".

Ведуча "1+1" Наталія Мосейчук захворіла на коронавірусну інфекцію.

Про це вона повідомила під час "Права на владу". За словами телезірки, вона думала відмовитися від ефіру. Та в результаті провела його відеозв'язком.Читайте такожВ Україні від ускладнень COVID-19 померли уже 22 тисячі людей

"Я подумала, що COVID – це не причина зривати початок нового телевізійного сезону. Тому ми продовжуємо працювати в новій-старій пандемічній реальності. Зі мною працюють тільки щасливі власники й носії антитіл", – сказала Мосейчук.

За словами телеведучої, COVID-19 вона "привезла зі свого відрядження до Вашингтона".

Відрядження Мосейчук до США: що відомо

Ведуча ТСН Наталія Мосейчук наживо розповіла подробиці церемонії інавгурації 46-го президента США Джо Байдена.

Виїздна студія ТСН розташувалася просто неба, неподалік Капітолію – будівлі Конгресу Сполучених Штатів Америки.

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Автор: Ольга Робейко