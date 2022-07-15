Служба освітнього омбудсмена відповіла на найпоширеніші питання батьків щодо майбутнього навчального процесу в умовах війни.

Уже через півтора місяця українські школярі можуть повернутися за парти. Але наразі у суспільстві через повномасштабну війну в Україні тривають жваві дискусії, чи безпечно відкривати школи. Згідно з офіційною позицією уряду і Міністерства освіти, навчальні заклади України зможуть відкрити свої двері для офлайн навчання лише при наявності укриття.

Разом з тим, батьків цікавлять подробиці навчального процесу в умовах війни у разі, якщо школи таки відкриють.

Так, як повідомили у службі освітнього омбудсмена, вчителі не зможуть відпустити дитину додому, на прохання батьків, під час повітряної тривоги.

"Відповідно до пунктів 15-16 Порядку заповнення та перебування в спорудах фонду захисних споруд цивільного захисту, вихід із захисної споруди здійснюється тільки якщо надійшла інформація про відсутність небезпеки (після уточнення ситуації в районі споруди), а також у випадках вимушеної евакуації", - повідомили у відомстві.

За їх даними вимушена евакуація зі споруди фонду захисних споруд проводиться, якщо:

відбулося пошкодження споруди, що виключає подальше перебування в ній осіб, які укриваються;

відбулося затоплення споруди;

сталася пожежа у споруді та утворилися в ній небезпечні концентрації шкідливих газів;

було досягнено граничних параметрів внутрішнього повітряного середовища.

"Тому під час повітряної тривоги, щоб не наражати дитину на небезпеку, педагог не має права відпустити її додому навіть на прохання батьків", - наголосили в омбудсмена.

Як писав УНІАН, громадяни України просили президента Зеленського заборонити навчання в навчальних закладах у форматі офлайн до закінчення військових дій. У петиції до глави держави наголошувалося, що не всі навчальні заклади мають бомбосховища та шляхи евакуації, а повітряні тривоги, що перериватимуть проведення уроків, зриватимуть навчальний процес.

У відповіді на петицію Володимир Зеленський не підтримав заборону очного навчання до кінця воєнного стану і наголосив, що рішення ухвалюватиме місцева влада. Він наголосив, що державну політику у сфері освіти визначає Верховна Рада України, а реалізують її уряд, інші центральні органи влади та органи місцевого самоврядування.

9 червня міністр освіти і науки Сергій Шкарлет заявив, що навчання в офлайн-форматі буде відновлено тільки за умови наявності гарантій безпеки для учасників освітнього процесу.

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