Петиція до президента набрала необхідні 25 тисяч голосів.

Електронна петиція до президента Володимира Зеленського про заборону очного навчання у всіх навчальних закладах до кінця воєнного стану набрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів. Її подали ще 8 червня.

Про це свідчать дані на сайті глави держави.

Ініціатор петиції Марія Горшеньова просить Зеленського заборонити навчання в навчальних закладах у форматі офлайн до закінчення військових дій.

Жінка в документі зазначає, що не всі навчальні заклади мають бомбосховища та шляхи евакуації. Так, в деяких будівлях вузькі коридори і сходові прольоти. Крім цього, учні не зможуть сконцентруватися на навчанні після закінчення повітряної тривоги.

Ще одним каменем спотикання для очного навчання ініціатор петиції називає тривалість повітряних тривог.

"Під час повітряної тривоги потрібно негайно направлятися до укриття. Наприклад, місто Київ, 06.06.2022. Повітряна тривога почалася о 10:21. Загроза ракетного удару пройшла о 13:09 (дану інформацію можна перевірити в офіційному додатку "Київ Цифровий"). Що учням робити 2 години 48 хвилин в укритті? Як при цьому триватиме навчальний процес? Чи можливо проводити уроки в укритті для всіх учнів/студентів одночасно?" - Запитує Горшенєва.

Вона додала, що дітям для щоденного очного відвідування школи потрібен портфель, канцелярія, книги, зошити, а для онлайн навчання - тільки телефон, ноутбук або комп'ютер.

Після збору необхідної кількості підписів не пізніше ніж через 3 робочих дні петиція повинна перейти на розгляд. Процедура здійснюється невідкладно, але не пізніше 10 робочих днів з дня оприлюднення інформації про її початок.

Як повідомляв УНІАН, 9 червня міністр освіти і науки Сергій Шкарлет заявив, що навчання в офлайн-форматі буде відновлено тільки за умови наявності гарантій безпеки для учасників освітнього процесу.

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